أصبح نادي برشلونة الاسباني على أعتاب حسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق في الموسم الحالي، والنقص العددي في بعض المراكز بالفريق الكتالوني.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة الاسباني ينوي التحرك بشكل رسمي لحسم التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب مع فريق انتر ميلان بشكل لافت للأنظار بالموسم الحالي.
وكان "لاوتارو مارتينيز" قد سجل هدفًا في شباك برشلونة خلال مباراة الفريقين أمس الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1.
تألق "مارتينيز" رفقة الانتر دفع إدارة برشلونة للتفكير بجدية في الدخول في مفاوضات مع النادي الإيطالي خلال الفترة القادمة من أجل حسم التعاقد معه.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتحرك لحسم صفقة نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.