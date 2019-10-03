برشلونة يتحرك لحسم صفقة نارية

أصبح نادي برشلونة الاسباني على أعتاب حسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق في الموسم الحالي، والنقص العددي في بعض المراكز بالفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة الاسباني ينوي التحرك بشكل رسمي لحسم التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب مع فريق انتر ميلان بشكل لافت للأنظار بالموسم الحالي.

وكان "لاوتارو مارتينيز" قد سجل هدفًا في شباك برشلونة خلال مباراة الفريقين أمس الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1.

تألق "مارتينيز" رفقة الانتر دفع إدارة برشلونة للتفكير بجدية في الدخول في مفاوضات مع النادي الإيطالي خلال الفترة القادمة من أجل حسم التعاقد معه.