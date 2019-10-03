ميزة جديدة من تويتر لمستخدمي iOS فقط

كشف موقع "انجادجيت" الأمريكي، عن طرح تويتر لميزة جديدة داخل تطبيقة تقتصر على نظام iOS فقط.
ووفقًا للموقع، تتمثل هذه الميزة البحث المباشر فى الرسائل، ولاستخدام هذه الميزة كل ما عليك هو كتابة ما تريد البحث عنه فى مربع البحث، سواء كان أسماء المستخدمين والأسماء غير الرسمية ومحتوى الرسائل.
وتم اختبار هذه الميزة لأول مره الشهر الماضى والتى كانت منذ فترة طويلة طلبًا كبيرًا للمستخدمين، ، ومع ذلك لا يوجد أى ذكر لوقت إطلاقها على اندرويد، رغم انتشارها على منصات أخرى منذ وقت طويل.
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