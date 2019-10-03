بالفيديو : طبيب شرعي يتهم جهات عليا بإصدار أوامر دفن (3) جثامين من أحداث فض الاعتصام دون الرجوع للطب العدلي.. ويفجر قنبلة إعلامية

وصف الدكتور خالد محمد خالد وهو طبيب شرعي بهيئة الطب العدلي أن التريندات بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها قاسية جداً عليهم , وقال إنهم كمسؤولين عن هيئة الطب العدلي فشلوا مرتين ، الفشل الأول أنهم فشلوا في التعرف على هوية الشهداء الذين لديهم هوية بالاعتصام وموجودين داخل المشارح .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كان الفشل الثاني في حماية الجثامين داخل المشارح , و ذكر الدكتور أنه تم دفن جثامين لبعض شهداء القيادة دون موافقة هيئة الطب العدلي , وقال إنهم سيجرون تحقيقاً داخلياً لمعرفة المتورطين في الحادثة ومحاسبتهم بعقوبات رادعة .

وقال الدكتور إن المسؤولية العامة عن دفن الجثامين دون إذن من هيئة الطب العدلي تقع على عاتق النيابة العامة , وفجر دكتور خالد قنبلة إعلامية حيث قال إنه منذ يوم 3 شهر 6 تم دفن أكثر من 40 أو 50 جثمان على ثلاث مراحل لعدم وجود سعة كافية بثلاجات المشارح بمعظم مشارح الولاية .

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)