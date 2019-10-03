بالفيديو : لحظة هبوط مركبة رائد الفضاء الإماراتي

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، مقطعاً مصوراً للحظة هبوط مركبة الفضاء “سويوز إم إس 12″، التي تقل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، في كازاخستان.
وبحسب سكاي نيوز عربية عاد المنصوري إلى الأرض، برفقة رائد الفضاء الأمريكي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي ليكسي أشينين.
وبدأت مراحل الهبوط من محطة الفضاء الدولي بإغلاق مدخل المركبة، ثم انفصالها. وبعدها دخلت المركبة الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها.
ثم جرى فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل ملامسة المركبة الأرض.
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