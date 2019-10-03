مفوض نزع السلاح : مشاريعنا الضامن لعدم العودة لحمل السلاح

أكد المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان، اللواء الركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، عن تقديره لجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الداعم لعمليات بناء السلام، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام.

وبحث المفوض العام لنزع السلاح في السودان اليوم الخميس ، مع المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلفا رام، تنسيق العمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والدور البارز لمفوضية نزع السلاح في مراحل تحقيق السلام والاستقرار.

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وقال المفوض العام، بحسب سونا – إن مفوضية نزع السلاح تعتبر الضامن الوحيد لعدم عودة المقاتلين لحمل السلاح مرة أخرى، وإفشال أية اتفاقية للسلام.

من جانبه، قال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن اللقاء تناول آفاق التعاون المشترك بين المفوضية والبرنامج، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المتعلقة بأمن المجتمع، وبرامج تحقيق الاستقرار وبناء السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)