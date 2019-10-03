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تفاصيل لقاء البرهان بالسفير القطري في الخرطوم

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 03-أكتوبر-2019

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تفاصيل لقاء البرهان بالسفير القطري في الخرطوم

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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهورى اليوم (الخميس) سفير دولة قطر بالسودان، السفير عبدالرحمن بن على الكبيسي، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وأوضح الكبيسى في تصريح صحفي  عقب اللقاء بحسب الصيحة الآن – أن اللقاء تطرق إلى تطورات ملف السلام فى دارفور، مشيراً إلى أنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء دولة قطر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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