تأجيل مفاجئ لمحاكمة المخلوع وطلب من الدفاع

تأجلت جلسة محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير التي كان من المفترض أن تنعقد بعد غد السبت مواصلة للجلسات السابقة . وذكرت صحيفة التيار – أن هيئة الدفاع تقدمت يوم أمس الأربعاء بطلب فحص وفقاً لنص المادة (١٨٨) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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