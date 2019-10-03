التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 29 مشاهدة وصل إلى الخرطوم السفير روبرت فان دن دوول، ليتولى مهامه كرئيس جديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد. وأعلنت البعثة الأوروبية في بيان صحفي صدر يوم الخميس، أن سفير الاتحاد الجديد دبلوماسي هولندي يبلغ من العمر 54 عاماً . ويتخصص سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بحسب الشروق – في مجالات الاقتصاد الكلي وإدارة التنمية وإدارة المالية العامة، وعمل دبلوماسياً بوزارة الخارجية الهولندية لمدة 28 عاماً. Advertisements وعمل السفير روبرت فان دن دوول دبلوماسياً في عدة دول أفريقية مثل دولة جنوب أفريقيا وزامبيا والموزمبيق وجنوب السودان وساحل العاج. وتولى السفير روبرت منصب رئيس البعثة في جنوب السودان وساحل العاج. وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي أن سفيرهم سيبدأ عمله رسمياً بعد تقديم أوراق اعتماده إلى المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان من أجل تحسين العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الاتحاد الأوروبي الجديد يصل الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.