انخفاض مفاجئ في أسعار السيارات بأسواق الخرطوم

كشف عدد من تجار السيارات بكرين بحري بالخرطوم، عن انخفاض مفاجئ في أسعار السيارات، لا سيما الموديلات الحديثة، حيث أعلن صاحب محل بيع سيارات بذات السوق عبد الحليم الدقير عن تراجع القوائم السعرية لـ(5) موديلات حديثة بالسوق في شهر أكتوبر الجاري، وقال إن موديل (2020) الملقب بـ(حمدوك)، انخفض من قيمة ملياري جنيه، مؤكداً تراجع مبيعات السيارات بنسبة (100%) هذه الأيام،
وأرجع الدقير بحسب (آخر لحظة) الانخفاض الذي حدث مؤخراً في أسعار السيارات، للكثير من التغيرات على الصعيد الاقتصادي والسياسي، أهمها هبوط سعر الدولار أمام العملة الوطنية، بجانب انعدام القوى الشرائية من قبل الجمهور، وأضاف عبد الحليم أن المشترين أصبحوا في حالة من الترقب لتوقعاتهم بحدوث تراجع في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، وتوقع التاجر مزيداً من التراجع في أسعار السيارات خلال المرحلة القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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