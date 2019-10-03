بالفيديو :تشييع جثمان الشهيد المفقود قصي حمدتو

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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تم اليوم تشيع جثمان الشهيد قصي حمدتو من منزل الأسرة بجبرة مربع 15 وكان الشهيد أحد مفقودي القيادة في أحداث فض الاعتصام وذلك بعد تطابق عينات DNA التى أجريت له.
كانت آخر مشاهدة للشهيد قصي بالقرب من الترس في بري وظل الشهيد مفقوداً من ذلك اليوم حتى تم التعرف عليه وتم العثور على جثمانه في مشرحة امدرمان ونسبة لطول الفترة الزمنية لم يستطع أهله و ذويه التعرف عليه وذلك بعد تغيرات كثيرة في ملامحه على الرغم من تعرفهم على ملابسه مما اضطرهم لإجراء فحص الحمض النووى الذي استغرق عدة أيام إلى أن جاءت نتيجته مطابقة للمرحوم .
وبحسب صفحة تجمع المهنيين بالفيس بوك احتسبت لجان مقاومة جبرة الشهيد قصي حمدتو شهيداً .
الخرطوم :(أخبار الخليج 365)
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