اتفاق لتشغيل المعابر الحدودية مع جنوب السودان

اختتمت الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، اجتماعات جولتها الرابعة عشرة، في جوبا، باتفاق على تشغيل المعابر الحدودية بين البلدين. وترأس وفد السودان رئيس الأركان المشتركة في القوات المسلحة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

وقالت القوات المسلحة، في بيان بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية، يوم الخميس، إن الجانبين أكدا الالتزام بخلو المنطقة الآمنة منزوعة السلاح وانسحاب القوات منها، وتم الاتفاق على تفعيل المعابر الحدودية، وتشكيل لجنة لمراجعتها، وإزالة كافة الموانع بها، كما اتفق الجانبان على تمكين آلية المراقبة والتحقق من عملها بالقدرة الكاملة.

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وأكد السودان وجنوب السودان الحرص على إنفاذ كل ماتم التوصل إليه من قرارات، تطويراً للعلاقات، وتعزيزاً للأمن والاستقرار في البلدين.

وتقرر عقد جولة أخرى للآلية السياسية والأمنية بين السودان وجنوب السودان، في جوبا، في 13 أكتوبر الجاري، لمتابعة تنفيذ تلك القرارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)