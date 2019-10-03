إدارة المدرسة تكشف تفاصيل جديدة في قضية التحرش بالطالبة

كشف مدير مدرسة النخبة الثانوية بنات أن إدارتها تقدمت بطلب إلى وزارة التربية والتعليم بصدد التحقيق في حادثة التحرش، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد أن غردت طالبة في المستوى الثاني بمدرسة النخبة على صفحتها في الفيسبوك أن أحد الأساتذة قد تحرش بها تحت هاشتاق (#افضح متحرش).

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وقال مدير المدرسة بحسب (التيار) أمس:” ليس لي علم مسبق بقضية التحرش” التي وصفها بالخطيرة، وأشار إلى أنهم تلقوا النبأ بطريقة مماثلة للآخرين من الميديا، وذكر المدير الذي فضَّل حجب اسمه، أنه عند سماع الخبر مباشرة تواصل مع الطالبة التي أقرَّت هذه الحادثة وبالتالي قامت الإدارة بإصدار قرار بحق توقيف الأستاذ على الفور، والشروع في إجراءات التحقيق لإنصاف الطرفين، وتابع:”المدرسة دفعت بطلب إلى وزارة التربية والتعليم لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لأن الطاقم الدراسي للمدرسة في موضع الاتهام ولا يحق له أن يحقق في هذه القضية وأن الوزراة تعتبر طرفًا محايدا”، مؤكداً أن الطالبة طفلة ولن تحرم عن الدراسة، وأردف:” سوف تعامل بأحسن التعامل ولن تعاقب حتى تظهر الحقيقة”.

فيما قال مصدر مطلع بحسب (التيار) أن الطالبة متمسكة بموقفها وتعتبره تضحية للأخريات وأنها رفضت بشدة العودة لمدرسة النخبة وسوف تبحث عن مدرسة أخرى لمواصلة دراستها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)