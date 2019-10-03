حميدتي: نريد سلاماً شاملاً يرضي الجميع

أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” قائد قوات الدعم السريع، أن السلام الذي ينشدون تحقيقه هو سلام شامل يرضي الجميع ويحقق أهداف البلاد الوطنية ويحقن دماء كل السودانيين.

ودعا حميدتي خلال لقاء عقده مع قادة الإدارة الأهلية بمحلية ميرشنج بولاية جنوب دارفور، الخميس، إلى رتق النسيج الاجتماعي وإعلاء القيم الوطنية والبعد عن النزاعات القبلية، ونوه لضرورة تطوير الزراعة بالمنطقة والاستفادة من مياه الوديان لري أكبر المساحات المزروعة.

واستمع دقلو بحسب الشروق – إلى المشاكل التي طرحها قادة الإدارة الأهلية بمحلية ميرشنج وأسباب النزاعات التي تحدث هناك بين الفينة والأخرى.

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وتبرع قائد قوات الدعم السريع بمطحنة محاصيل زراعية بكامل ملحقاتها لقرية كريكر بالمحلية، على أن تقدم خدماتها للمواطنين بنصف القيمة، كما تبرع أيضاً للقرية بنادٍ للمشاهدة لترقية وتطوير العمل الثقافي.

وكان حميدتي بدأ منذ الأسبوع الماضي سلسلة زيارات لمحليات ولاية جنوب دارفور عقب اجتماع مجلس السيادة الأخير بالولاية، بدأت بمعسكر كلمة للنازحين ووقف على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بمعسكرات النازحين.

وقام بزيارة تفقدية لمستشفى نيالا التعليمي ولمحلية ميرشنج للوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)