حمدوك: أولويات الفترة الانتقالية التصدي للأزمة الاقتصادية

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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كشف رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، عن أولويات الفترة الانتقالية الحالية بالتصدي للأزمة الاقتصادية وبناء الاقتصاد الوطني. ودعا المجتمع الدولي إلى المساهمة في رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.
وقال حمدوك لدى مخاطبته مؤتمر حوار أصحاب المصلحة في السودان بفندق كورنثيا في الخرطوم، يوم الخميس، والذي تنظمه تشاتام هاوس، إلى الإمكانات والموارد التي يزخر بها السودان، بجانب إعادة هيكلة إصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد، والعمل على استعادة أصول الدولة المنهوبة.
ولفت الانتباه بحسب الشروق – إلى أن سياسة الحكومة الانتقالية تقوم على بناء علاقات خارجية متينة تخدم مصلحة البلاد دون التدخل في شؤونها.
وأكد عزم الحكومة الانتقالية الاستثمار في المورد البشري، خاصة وأن كثيراً من الدول حققت تنمية مستدامة ومتطورة من خلال الاستثمار في المورد البشري، بالإضافة إلى العمل في محاربة البطالة واستغلال طاقات الشباب في بناءً الوطن.
ودعا المجتمع الدولي للمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والاستفادة من تجربة نادي باريس والصين في كيفية المضي إلى الأمام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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