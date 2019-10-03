الرئيس الأمريكي يطالب أوكرانيا بفتح تحقيق في فساد "آل بايدن"

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يريد من أوكرانيا التحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وابنه، رغم مساع "الكونجرس" لعزل ترامب، بسبب مكالمته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي طالبه فيه بنفس الأمر.

كما قال ترامب، إنه سيطالب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بنفس الأمر، وكان "ترامب" قد تحدث عن محاولة انقلاب تحاك ضده للإطاحة به من الحكم.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريديتن على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن ما يحدث ليس عزلا، بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم".

وتابع ترامب، إن ما يحدث هو انقلاب على التعديل الثاني للدستور، والجيش، الجدار الحدودي، وعلى حقوقهم، التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان هناك عميل في الاستخبارات، قد تقدم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو الماضي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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ودفعت هذه الشكوى بالديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ، الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

هذا وأعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، في وقت سابق أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

ونشر البيت الأبيض نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي وعد ترامب بنشرها على الملآ، والتي قال إنه بريء فيها من الاتهامات الموجهة له من الكونجرس الأمريكي، والتي قد تتسبب في عزله.

وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه خدمة بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.