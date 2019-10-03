وزير الطاقة السعودي يؤكد جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط

جاء ذلك خلال منتدى أسبوع الطاقة في موسكو، الذي تم انطلاقه أمس لتستمر فعالياته حتى السبت القادم، وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.

ويشارك في الجلسة بالإضافة للرئيس الروسي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة "إكسون موبيل" الأمريكية دارين وودز، ورئيس شركة "بي بي" للنفط والغاز روبرت دودلي، ورئيس شركة "أو إم" النمساوية راينر سيل، ولوند مارك رئيسة شركة الطاقة الفنلندية "فورتوم".

ويمثل المنتدى منصة يتبادل المشاركون عبرها الآراء حول سوق النفط، والتحديات التي تواجهها وسبل تذليل العقبات باعتبار أن النفط قطاع حيوي من الاقتصاد العالمي.

وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات حوار مثل الطاولة المستديرة، ووفقا للبرنامج الرسمي للمنتدى سيتم تنظيم أكثر من 70 فعالية تجارية، وعرض فرص واعدة على المستثمرين الأجانب في روسيا.

وتتحرك أسعار الخام حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.

وساعدت اتفاقات خفض الانتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الانتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في يونيو الماضي.

وأكّد الوزير السعودي الاثنين في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في المؤتمر "التزام الممكلة بالعمل مع المنتجين الاخرين داخل اوبك وخارجها لاستقرار الاسواق العالمية للبترول".

واعتبر ان "ما تحقق حتى الان أكبر" من الالتزام الذي ينص عليه الاتفاق، لكنه دعا دولتين لم يسمهما إلى "التناغم مع ما التزمتا به"، مضيفا "ما هو مهم في الاساس أن ّالتزام كل هذه الدول يعود بالمنفعة على هذه الدول أولا ثم على الدول الاخرى".

وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسيا في هذا الأمر، إذ أن التلويح بفرض الضرائب خلق خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوّض الطلب على النفط.

وقال الامير عبد العزيز في تصريحاته "هناك ضبابية ناتجة عن الحرب التجارية".

ويذكر أن وزير الطاقة الجديد، وهو أول أمير يتولى هذه الوزارة الحيوية، انضم إلى وزارة النفط في ثمانينات القرن الماضي وتولى عدة مناصب رفيعة فيها.

وتعمل المملكة على رفع أسعار النفط قبل طرح 5 بالمئة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الاولي، في ما يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

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والهدف هو جمع مئة مليار دولار استناداً إلى قيمة الشركة التي تقدر بـ2 ترليون دولار، وهو رقم يشكك فيه المستثمرون في ظل انخفاض أسعار النفط.

ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 ترليون دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيسي وراء تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.

ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.

ولم تعلن أرامكو بعد البورصة التي سيتم تداول أسهمها فيها. لكن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت جميعها لاستقطاب الطرح الأولي للشركة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي أن شركة النفط العملاقة تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الاولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.

لا تغييرات

واعفي وزير الطاقة السابق خالد الفالح من منصبه بعد أيّام على تعيين أرامكو الأمينَ العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الحكومي ياسر بن عثمان الرميَّان رئيساً لمجلس إدارتها خلفاً للفالح.

وتقلّصت صلاحيات الفالح الشهر الماضي عندما أعلنت المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، فصل وزارة الطاقة عن الصناعة والثروة المعدنية.

وسرت تكهنات تشير إلى عدم الرضا في أعلى مستويات الحكومة عن دور الفالح، على خلفية انخفاض أسعار النفط قبيل طرح أسهم في شركة أرامكو للاكتتاب العام، رغم مواصلة المملكة خفض إنتاجها لتحقيق توازن في سوق النفط.

ولا يحق للجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج اتخاذ قرارات نيابة عن الدول المنتجة في اوبك وخارجها خلال اجتماعها الخميس، لكنها قد تقترح خطوات ليجري مناقشتها خلال اجتماع مهم للدول المنتجة في فيينا في ديسمبر المقبل.

وقال المحلل النفطي جيوفاني ستاونوفو لوكالة بلومبرج المالية إنّ تصريحات الأمير عبد العزيز "تشير إلى انه علينا الا نتوقع أي تغييرات من قبل المملكة التي تعمل على خفض مخزونات النفط".