بالصورة: إجراء جراحة “قلب مفتوح” للكاتب الصحفي الطاهر ساتي

أجريت للكاتب الصحفي المعروف الأستاذ “الطاهر ساتي” عملية قلب مفتوح ناجحة، بالمستشفى الدولي بمدينة جدة السعودية يوم الأربعاء، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”

وإستمرت العملية الجراحية التي وصفت بالصعبة والمعقدة لنحو ٨ ساعات، اجراها النطاس مشعل غندور، دخل بعدها “الطاهر” زهاء ال ٢٤ ساعة غرفة العناية المكثفة.

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وغرد الزميل “ضياء الدين بلال” رئيس تحرير السوداني قائلا: صديقي ورفيقي على اخيرة صحيفة (السوداني) الحبيب الطاهر ساتي.

شفاك الله وعافاك.

نعم، سيفتح النطاس البارع دكتور مشعل غندور قلبك وسيجده عامر بحب الفقراء والمساكين وهموم الوطن، عد الينا موفور الصحة صافي الضحكة كما عرفناك، عد الى والديك سالما عامرا بالبر والمحبة.

دم بخير فارس القلم نصير قضايا غمار الناس، لك من ارث الحكمة والحلم وحب الكادحين ولك في خدمة الشعب عرق.

ويُذكر أن الهدف الأساسي من عملية القلب المفتوح هو تحسين تدفق الدم إلى نسيج عضلة القلب، وهو ما يعرف باسم مجازة الشريان التاجي (CABG).

قد تكون هذه العملية مهمة للأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي، عندما تصبح الاوعية الدموية التي تمد القلب بالأكسجين ضيقة وصلبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)