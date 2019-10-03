صيادلة: نتحصل على (60%) من الأدوية من السوق الأسود

كشفت مصادر بصيدليات الخرطوم، عن أن (60%) من أدوية الصيدليات يتم الحصول عليها من السوق الأسود وتجار الشنطة. ووفقاً لصيادلة تحدثوا للمصادر، فإن ما تستورده الشركات لا يكفي حاجة السوق، لذلك يضطرون للشراء من تجار الدواء.

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وقال الصيدلي بصيدلية الخرطوم (2) عبد الرحمن جعفر بحسب صحيفة السوداني، إن الفجوة في الدواء كبيرة وإن الأسعار التي يتحصلون بها على الدواء خيالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)