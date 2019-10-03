صيادلة: نتحصل على (60%) من الأدوية من السوق الأسود

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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كشفت مصادر بصيدليات الخرطوم، عن أن (60%) من أدوية الصيدليات يتم الحصول عليها من السوق الأسود وتجار الشنطة. ووفقاً لصيادلة تحدثوا للمصادر، فإن ما تستورده الشركات لا يكفي حاجة السوق، لذلك يضطرون للشراء من تجار الدواء.
وقال الصيدلي بصيدلية الخرطوم (2) عبد الرحمن جعفر بحسب صحيفة السوداني، إن الفجوة في الدواء كبيرة وإن الأسعار التي يتحصلون بها على الدواء خيالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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