(الساتة) يحتفل بيوم موسيقى الشباب

شارك الفنان طلال الساتة في الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى الشباب الذي نظمه مركز راشد دياب للفنون امس, واستعرض طلال في الاحتفال تجربته الغنائية من خلال تقديم مجموعة من الاغنيات الخاصة التي لحنها بنفسه والتي جمعته بعدد من الشعراء ابرزهم الراحل علي همشري. Advertisements يذكر ان الاحتفالية شارك فيها بالحديث بحسب صحيفة آخر لحظة, الدكتور عبد الله شمو والاستاذ وليد الجاك والاستاذة ثريا الشيخ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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