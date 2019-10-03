(ملك الشعبي) على موعد مع جمهور مدني

يستعد الفنان الشعبي يوسف البربري لاحياء حفل جماهيري بحاضرة ولاية الجزيرة مدني. Advertisements ويأتي الحفل ضمن حفلات ليالي البروف الغنائية بالولايات. “ملك الشعبي” دخل في بروفات متواصلة استعدادا للحفل الذي يعتبر الاول له جماهيرياً في مدني, وبحسب آخر لحظة, فقد اختار باقة من اشهر اغنياته واغنيات الحقيبة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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