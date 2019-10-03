“قوى الحرية” تسلم حمدوك أسماء مرشحيها لـ”الثروة الحيوانية” و”البنى التحتية”

التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة سَلَّمَت قوى الحرية والتغيير أسماء مرشحيها لوزارتي البنى التحتية والنقل والثروة الحيوانية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمجلس الوزراء أمس، وتسلم الترشيحات نيابة عنه وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس.

وقال مصدر بقوى الحرية والتغيير بحسب صحيفة السوداني، إن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أجاز في اجتماعه الذي انتهى فجر أمس (4) مرشحين لوزارة البنى التحتية من شرق السودان، و(4) مرشحين للثروة الحيوانية من ولاية النيل الأزرق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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