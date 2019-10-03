التاريخ: 03-أكتوبر-2019
2 مشاهدة
غرمت محكمة جنايات المدينة بحري, سيدة مبلغ “1000” جنيه وقررت المحكمة في حالة عدم دفع المدانة للمبلغ السجن لشهر واحد. وبحسب التفاصيل فان المدانة اعتادت على ارسال صبي الى منازل جيرانه لسرقة الهواتف ومن ثم بيعها,. وذلك باحد الاحياء ببحري.
واستكتبت المحكمة والد الصبي الذي اكد للمحكمة قيامه بالسرقة بتكليف من المدانة, استكتبته تعهداً بان يلتزم بمراقبة سلوكيات ابنه, وكان الشاكي بحسب آخر لحظة, قد دون بلاغاً بمحضر الشرطة افاد في مضمونه ان المتهم قام بسرقة هواتف من منزله وتمكن من القبض عليه.
ومن خلال التحري افاد بان جارته بالحي هي التي تقوم بتكليفه بالسرقة وترشده على المنازل المراد سرقتها مقابل مبلغ عقب بيع المسروقات وبناء على ذلك تم القبض على المتهمة, ومن خلال التحري وباقرارها بما نسب اليها اوقعت المحكمة الحكم اعلاه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تغريم سيدة استغلت صبي للسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.