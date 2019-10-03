تغريم سيدة استغلت صبي للسرقة

غرمت محكمة جنايات المدينة بحري, سيدة مبلغ “1000” جنيه وقررت المحكمة في حالة عدم دفع المدانة للمبلغ السجن لشهر واحد. وبحسب التفاصيل فان المدانة اعتادت على ارسال صبي الى منازل جيرانه لسرقة الهواتف ومن ثم بيعها,. وذلك باحد الاحياء ببحري.

Advertisements

واستكتبت المحكمة والد الصبي الذي اكد للمحكمة قيامه بالسرقة بتكليف من المدانة, استكتبته تعهداً بان يلتزم بمراقبة سلوكيات ابنه, وكان الشاكي بحسب آخر لحظة, قد دون بلاغاً بمحضر الشرطة افاد في مضمونه ان المتهم قام بسرقة هواتف من منزله وتمكن من القبض عليه.

ومن خلال التحري افاد بان جارته بالحي هي التي تقوم بتكليفه بالسرقة وترشده على المنازل المراد سرقتها مقابل مبلغ عقب بيع المسروقات وبناء على ذلك تم القبض على المتهمة, ومن خلال التحري وباقرارها بما نسب اليها اوقعت المحكمة الحكم اعلاه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)