وقفة احتجاجية تندد بتعيين ضابط رفيع على رأس جهاز التحصيل المُوحد بالخرطوم

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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ندد تجمُع المتحصلين بجهاز التحصيل المُوحد بولاية الخرطوم بتعيين ضابط برتبة “فريق” على رأس جهاز التحصيل الموحد. وطالب التجمع والي الخرطوم بإقالة الفريق عبد المنعم سعد المدير العام لجهاز التحصيل الموحد بالولاية الذي تم تعيينه مؤخراً، لأن جهاز التحصيل مؤسسة مدنية يجب أن يديرها مدنيون من ذوي الاختصاص من المتحصلين ذوي الكفاءة والخبرة من الدرجات القيادية.
ورفع المتحصلون خلال وقفة احتجاجية أمام مقر جهاز التحصيل الموحد أمس بحسب صحيفة السوداني، شعارات طالبت بهيكلة وظائف المتحصلين بالولاية الذين يفوق عددهم “1800” متحصل، فضلاً عن مُعالجة قضية ترقياتهم المتوقفة منذ العام 2013.
وطالب المتحجون بإنهاء عمل المتعاقدين بالجهاز الذين يحصلون على امتيازات تفوق المتحصلين، ووصفوا تعيين التعاقد بأنه كارثة حلت بالجهاز، ونادوا بضرورة إنصاف قضيتهم، ونوهوا إلى أنهم يعملون في بيئة متدنية وظروف عمل قاسية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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