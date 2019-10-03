وزير الصناعة يرحب بالاستثمارات الفرنسية

رحب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني بالاستثمارات الفرنسية والشركات الاستثمارية الفرنسية للاستثمار في السودان، ممتدحا تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها بعد نجاح الثورة السودانية.

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وأوضح مدني لدى لقائه أمس بالوزارة وفد شركة (رينو) الفرنسية والتي تعمل في مجال تصنيع الشاحنات ووسائل النقل وقطع الغيار برئاسة أوليفيه دي سانت نائب رئيس شركة شاحنات (رينو) العالمية والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها.

أوضح أن الزيارة تأتي تأكيدا لتطور العلاقات الثنائية بين السودان وفرنسا بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزارء د. عبد الله حمدوك إلى فرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)