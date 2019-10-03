وزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم تخرج (500 )دارسة في مجال التطريز والتدبير المنزلي والمشغولات اليدوية

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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ثمن الدكتور : معتصم السيد هاشم مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم مجهودات المراكز الاجتماعية في تجسيد عمل الوزارة بالانتقال بالعنصر البشري من دائرة الاستهلاك الي دائرة الانتاج عبر
التدريب والتأهيل وصقل المواهب جاء خلال مخاطبته مساء أمس حفل تخريج (500 ) متدربة في مجالات التفصيل والتطريز والتدبير المنزلي والمشغولات اليدوية بمركز صالح عبدالمحسن الجميل بمنطقة الدروشاب بمحلية بحري .
وأعلن هاشم عن التزام وزارته عبر صندوق التمكين الاجتماعي بتمويل المتدربات عبر القرض الحسن حتي يتثني لهن الدخول لسوق العمل علاوة علي تبرعه بعدد من طاقات القماش لمتدربات الخياطة والتطريز ودعا الدارسات بالمحافظة على العلم الذي نهلنه وتوريثه لاخريات حتي لا تنقطع المسيرة التدريبية والتعليمية.
من جانبه أوضح الدكتور: عمر بابكر منصور المدير التنفيذي لمنظمة سبيل الرشاد أن المركز يقدم برامج تخدم المرأة والاسرة بهدف النهوض بها وبمجتمعها وأن الدفعة المتخرجة تلقت دورات في مجالات الحاسوب واللغة الانجليزية والطباعة على القماش بالاضافة لمحاضرات في فقه المرأه بالتعاون مع كلية تنمية المجتمع جامعة الزعيم الازهري .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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