وزيرة الخارجية: سأتفرغ لإعادة ترتيب الوزارة والسفارات بالخارج

التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة قالت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، إنها ستتفرغ لإعادة لترتيب وزارتها وسفاراتها بالخارج حتى تكون مناسبة لمواكبة المرحلة، وأشارت خلال حديثها في جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى أنها عقدت خلال مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخراً، جملةً من اللقاءات مع رصفائها بشأن الأوضاع في السودان، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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