التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة نشبت مشاجرة عنيفة بين طالبات مدرسة ثانوية بمدينة بورتسودان بولاية البحر الاحمر, استعانت فيها ادارة المدرسة باحدى القوات النظامية للتدخل وحسم المعركة بين الطرفين. Advertisements وكشف مصدر موثوق بحسب صحيفة آخر امس, ان اسباب المعركة تعود الى تسمية المدرسة التي حملت اسم قائد بشرق السودان ابان الثورة المهدية, واعترضت مجموعة من الطالبات على تسمية المدرسة باسم القائد, بينما اعتبرت مجموعة اخرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاجرة بين طالبات ثانوي بالبحر الاحمر والدعم السريع يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.