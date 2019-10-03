هايبر ديل السودانية تنال عضوية إتحاد البورصات العربية

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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نيابة عن اعضاءه ، رحب اتحاد البورصات العربية بانضمام شركة هايبر ديل المالية المحدودة وهي احد اكبر شركات الاستثمار المالي بالسودان الى عضوية الاتحاد ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
يذكر ان اتحاد البورصات العربية قد تأسس في العام 1978 كجهاز توجيهي وترشيدي لبورصات الاوراق المالية العربية ، ويهدف الى تيسير تحقيق أهداف الاتحاد المتمثلة في ايجاد قنوات اتصال بين البورصات العربية في ما بينها وبين الجهات المالية الاخرى من مقاصات وشركات وساطة مالية .
الجدير بالذكر ان شركة هايبر ديل المالية المحدودة هي شركة مساهمة عامة تعمل فى مجال الإستثمار المالي من الفئة الأولي بسوق الخرطوم للأوراق المالية والتي يحق لها ان تنشئ وتدير الصناديق الإستثمارية والمحافظ الإستثمارية الخاصة والعامة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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