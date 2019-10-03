وصول (6) من قطارات الخرطوم

التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة وجه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن احمد عابدون، بالاسراع في تكملة الاحتياجات التشغيلية للقطار المحلي قبل نهاية العام الجاري ليدخل الخدمة للسماهمة في حل مشكلة المواصلات وتوفير مواعين ذات سعات كبيرة لنقل المواطنين. Advertisements واكد الوالي لدى تفقده أمس الاعمال الجارية في المحطة الرئيسية والورشة المركزية بوسط الخرطوم, رعم حكومة الولاية لتكملة النواقص المتمثلة في خطوط الركاب وبناء المسارات نسبة لتوقف العمل بها بسبب تضارب سياسات العهد السابق التي كان لها دور كبير في اعاقة العمل. واطمأن الوالي خلال الزيارة على وصول “6” قطارات للمحطة الرئيسية بالخرطوم بسعة “400” راكب لكل قطار, بجانب الوقوف على العمل في مسارات القطار وتركيب البوابات الالكترونية والسلالم الكهربائية وحواجز السلامة التي وصل العمل بها لاكثر من “75%” ليبدأ العمل وذلك بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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