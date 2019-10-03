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جندي يفجر مفاجأة ويكشف عن امتلاكه أدلة لتورط ضباط بالشرطة بفض الاعتصام وبرعاية حزب المؤتمر الوطني

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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جندي يفجر مفاجأة ويكشف عن امتلاكه أدلة لتورط ضباط بالشرطة بفض الاعتصام وبرعاية حزب المؤتمر الوطني

كشف جندي شرطي عن امتلاكه أدلة تبثت تورط ضباط من الشرطة في فض الاعتصام ، وناشد الشرطي الثوار والرأي العام الوقوف الى جانبه في محاكمته العسكرية التي ستجري في العشرين من الشهر الجاري على خلفية انحيازه للثورة ومشاركته في مواكب الحراك التي أدت الى إسقاط النظام.

وقال الجندي بحسب صحيفة الجريدة : ( وقفت الى جانب الثوار منذ 12 ديسمبر وتمردت على العمل بالشرطة وشاركت في المواكب وعندما أصدر رئيس المجلس العسكري الفريق ركن عبد الفتاح البرهان قراراً بإعادة كل النظاميين الذين انحازوا للثورة الى وحداتهم العسكرية عدت لعملي الا أن الكيزان بإدارة الشرطة تربصوا بي) .

وكشف عن تدريب عدد من الشرطيين لفض الاعتصام في معسكر الرويان بالقرب من مدينة شندي، وأردف: تم ترشيحي للدورة ورفضت ذلك وعاد (الكيزان) في ادارة الشرطة لترشيحي لدورة اسمها حرب المدن، وأرجع إقدام قيادات المؤتمر الوطني على تصميم تلك الدورة بسبب توقعاتهم لنشوب حرب مدن بالخرطوم، وأكد الجندي الشرطي امتلاكه لأدلة تثبت تورط ضباط.

 

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وحول المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب تصريحاته (تابع) إتصل بي 17 محامياً من تحالف المحامين وأبلغوني بخطورة ماذ كرته ولست خائفاً لأن قضيتي تحتاج للضغط الشعبي وأكد تمليكه كافة الأدلة التي بحوزته لأطراف متعددة تحسباً لتعرضه لأية مخاطر .

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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