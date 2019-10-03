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شركة (سين) تفصل (38) عاملاً

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 03-أكتوبر-2019

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شركة (سين) تفصل (38) عاملاً

 

 

اوقف مصنع فاستيفال للمخبوزات, احد افرع مجموعة “سين” للغلال امس حوالي “38” عاملاً, وتم تسليمهم خطابات انهاء عقود عملهم بالمصنع.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة فان مجموعة من المفصولين ابلغتهم بان سبب فصلهم لمطالبتهم بزيادة رواتهم منذ فترة, اسوة بزملائهم في الوحدات الاخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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