شركة (سين) تفصل (38) عاملاً

التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة اوقف مصنع فاستيفال للمخبوزات, احد افرع مجموعة “سين” للغلال امس حوالي “38” عاملاً, وتم تسليمهم خطابات انهاء عقود عملهم بالمصنع. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة فان مجموعة من المفصولين ابلغتهم بان سبب فصلهم لمطالبتهم بزيادة رواتهم منذ فترة, اسوة بزملائهم في الوحدات الاخرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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