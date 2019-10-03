حميدتي: فساد النظام السابق في تدمير المؤسسات الصحية قد انتهى

تعهد عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بأن يتلقى جميع الأطباء الاختصاصيين بمستشفى نيالا مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيه “فقط خمسة آلاف جنيه” كما تعهد أيضا بتنظيم دورات تأهيلية لكوادر المستشفى في جميع التخصصات والحرص على عدم تسربهم من المستشفى.

وأبان أن هذا الدعم المالي للأطباء من قوات الدعم السريع لخلق الرضا الوظيفي للأطباء وتوفير الكادر الطبي المناسب لتطبيب أهل ولاية جنوب دارفور.

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وقال دقلو لدى زيارته وتفقده للمستشفى سنعمل على إصلاح جميع المعدات الطبية واللوجستية بالمستشفى وصهاريج المياه والسيارات.

ووعد دقلو بالعمل على تجديد المستشفى والمعدات ورعاية الكادر الطبي وتوفير المعدات التقنية, وأكد بحسب صحيفة آخر لحظة, أن فساد النظام السابق الذي تسبب في تدمير المؤسسات الصحية والطبية قد انتهى الآن وستبدأ مسيرة تطوير القطاع الطبي بكل مؤسساته بكل ولايات السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)