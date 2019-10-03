شاهدة اتهام تكشف تفاصيل توقيف فتاة سرقت مخدميها

قالت شاهدة اتهام في قضية فتاة تواجه تهمة سرقة مجوهرات من منزل مخدميها في الخرطوم عند مثولها بمحكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال، انه يوم الحادثة اتصلت عليها الشاكية للذهاب لها في المنزل وعند وصولها فوجئت بسماع صراخ الشاكية لفقدانها مجوهرات.

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وأشارت الى انها شاهدت من اعلى المنزل سيدة ترتدي عباءة سوداء تجري في الشارع ولكنها لم تستطع ايقافها, وتمكنت صديقة الشاكية من القبض عليها.

وبحسب التفاصيل التي اوردتها اليوم التالي فقد تلقت الشرطة بلاغاً قالت فيه الشاكية ان فتاة تعمل معها في منزلها الكائن باحد الاحياء الثرية سرقت مجوهرات, وعن طريق الرصد والمتابعة تم القبض عليها ورفعت البصمات وبالتحقيق مع المتهمة انكرت التهمة وباكتمال التحريات وجهت لها النيابة تهمة السرقة واحالتها للمحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)