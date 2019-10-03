اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

محمد صلاح الأكثر تسديدا في مباراة ليفربول ضد سالزبورج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تفوق محمد صلاح نجم الإنجليزي على أرقام ساديو ماني في فوز فريقهما 4-3 على ريد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة .

 

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث والرابع لليفربول بطريقة مميزة وهذه أول ثنائية يسجلها في الموسم الحالي سواء في بطولة دوري الأبطال أو الممتاز.

 

حاز محمد صلاح على لقب الأكثر تسديدًا في مباراة ليفربول ضد سالزبورج بـ3 تسديدات اثنتان منها بين القائمين والعارضة وبالطبع جاء منهما الهدفين بنسبة نجاح بلغت 100%.

Advertisements

 

ويعد صلاح ثاني أكثر اللاعبين مراوغة في المباراة بواقع 5 مراوغات ناجحة بعد زميله ساديو ماني الذي يملك 6 مراوغات ويأتي خلفهما فينالدوم بواقع مراوغتين.

 

وصنع محمد صلاح فرصة واحدة للتسجيل بينما أكمل 48 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 68% فقط واستخلص الكرة مرة واحدة طوال التسعين دقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح الأكثر تسديدا في مباراة ليفربول ضد سالزبورج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا