سفير القاهرة بكييف يفتتح جناح مصر بالمعرض الدولي لسوق السفر

افتتح السفير حسام الدين علي سفير جمهورية مصر العربية لدى أوكرانيا، الجناح المصري ضمن الدورة الـ27 لمعرض أوكرانيا الدولي لسوق السفر في العاصمة كييف، والذي يعقد في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن الجناح المصري أبرز الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها مصر في قطاع السياحة، بما يسهم في تعريف السوق الأوكراني بالتطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في الوقت الراهن.

وأكد السفير المصري، خلال اجتماعه مع مسئولي الجهة المنظمة للمعرض، على اهتمام مصر البالغ بالسياحة الأوكرانية لمصر، وأهمية استمرار الجهود لزيادة معدلات تدفق السياحة الأوكرانية لمختلف الوجهات السياحية وتوسيع نطاقها، بما يعكس طبيعة العلاقات الودية بين البلدين، وتنافسية المنتج السياحي المصري، حيث يحتل السوق الأوكراني المرتبة الثانية في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للسياحة إلى مصر عام 2018.

ويعتبر هذا المعرض أحد أهم المعارض الدولية التي تعمل على جذب انتباه السائح القادم إلى مصر من دول أوروبا بشكل عام، وأوكرانيا بشكل خاص.

ويشارك في المعرض عدد من الشركات وممثلي القطاع السياحي والفندقي على مستوى العالم، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المكثفة التي تحظى بها فعاليات المعرض هذا العام، وتشهد النسخة الحالية من المعرض مشاركة حوالي 10 آلاف مهني متخصص من داخل وخارج أوكرانيا، بالإضافة إلى 120 عارض من 20 دولة حول العالم.