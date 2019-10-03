وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن الجناح المصري أبرز الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها مصر في قطاع السياحة، بما يسهم في تعريف السوق الأوكراني بالتطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في الوقت الراهن.
وأكد السفير المصري، خلال اجتماعه مع مسئولي الجهة المنظمة للمعرض، على اهتمام مصر البالغ بالسياحة الأوكرانية لمصر، وأهمية استمرار الجهود لزيادة معدلات تدفق السياحة الأوكرانية لمختلف الوجهات السياحية وتوسيع نطاقها، بما يعكس طبيعة العلاقات الودية بين البلدين، وتنافسية المنتج السياحي المصري، حيث يحتل السوق الأوكراني المرتبة الثانية في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للسياحة إلى مصر عام 2018.
ويعتبر هذا المعرض أحد أهم المعارض الدولية التي تعمل على جذب انتباه السائح القادم إلى مصر من دول أوروبا بشكل عام، وأوكرانيا بشكل خاص.
ويشارك في المعرض عدد من الشركات وممثلي القطاع السياحي والفندقي على مستوى العالم، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المكثفة التي تحظى بها فعاليات المعرض هذا العام، وتشهد النسخة الحالية من المعرض مشاركة حوالي 10 آلاف مهني متخصص من داخل وخارج أوكرانيا، بالإضافة إلى 120 عارض من 20 دولة حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير القاهرة بكييف يفتتح جناح مصر بالمعرض الدولي لسوق السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.