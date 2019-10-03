شرطة فرنسا تغلق محطة مترو قريبة من موقع مقتل منفذ عملية طعن

يذكر أن فرنسا تعرضت لحداثة طعن مطلع الشهر الماضي، حيث أصيبت امرأتان إثر هجوم بسكين أمام مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية في فرنسا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وأعلنت الشرطة الفرنسية، توقيف شخص يشتبه في تنفيذه عملية الطعن، وبحسب المصادر الفرنسية، فإن دوافع هذا الهجوم المفاجئ في مرسيليا لا تزال مجهولة حتى الآن.
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