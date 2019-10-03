شرطة فرنسا تغلق محطة مترو قريبة من موقع مقتل منفذ عملية طعن

أغلقت السلطات الفرنسية محطة مترو الأنفاق القريبة من مقر الشرطة الذي تعرض عناصر فيه لعملية طعن بسكين، فقد قتلت الشرطية الفرنسية اليوم الخميس، رجلًا هاجم شرطية بسكين في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن فرنسا تعرضت لحداثة طعن مطلع الشهر الماضي، حيث أصيبت امرأتان إثر هجوم بسكين أمام مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية في فرنسا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، توقيف شخص يشتبه في تنفيذه عملية الطعن، وبحسب المصادر الفرنسية، فإن دوافع هذا الهجوم المفاجئ في مرسيليا لا تزال مجهولة حتى الآن.