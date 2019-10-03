رئيس الوزراء يؤكد جدية الحكومة في وقف الحرب وإحلال السلام

قال رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، أن الحكومة عازمة على وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، مشيراً إلى أن الإصلاح الاقتصادي من أهم أولويات الفترة الانتقالية.

وأكد لدى مخاطبته مؤتمر حوار أصحاب المصلحة بالخرطوم اليوم "الخميس"، أن الحكومة ستعمل على إعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، والعمل على استعادة أصول الدولة المنهوبة.

وأضاف الحكومة ستنتهج علاقات خارجية متينة مع كل دول العالم تقوم على تقديم مصالح البلاد، دون التدخل في شئون الآخرين.

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وقال أن كثير من الدول حققت تنمية مستدامة ومتطور من خلال الاستثمار في المورد البشري، بالإضافة إلى العمل في محاربة البطالة واستقلال طاقات الشباب فى بناءً الوطن.

ودعا حمدوك المجتمع الدولي، إلى للمساهمة في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.