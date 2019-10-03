مواصفات وأسعار 5 منتجات جديدة تطلقها أبل نهاية 2019

أصدرت شركة أبل Apple قبل أسابيع هواتفها الذكية الجديدة آيفون 11 وآيفون 11 برو، وأجهزة آيباد جديدة أيضًا، إضافة إلى سماعة Air Pods جديدة، وبطاقة ائتمان في عام 2019، لكن يبدو أن أبل لن تتوقف عند هذا الحد.

ووفقًا لموقع بزنس إنسايدر، تخطط شركة أبل لإطلاق المزيد من الأجهزة خلال العام الجاري، ومن الممكن أن نرى أجهزة آيباد وماك بوك جديدة لمواكبة تطور أجهزة الشركات المنافسة.

في التقرير التالي العين الإخبارية تقدم نظرة على منتجات أبل التي يتوقع رؤيتها في الفترة المقبلة:

آيباد برو

تخطط أبل لترقية أجهزة آيباد برو اللوحية التي قدمتها في الخريف الماضي، وفقًا لوكالة أنباء بلومبيرج.

ولم يتم تأكيد متى ستطلق أبل هذه الأجهزة الجديدة، لكن أبل اعتادت على إطلاق أجهزة آيباد في شهر أكتوبرفي مؤتمر منفصل عن مؤتمر آيفون.

يذكر أن أبل أطلقت طرازي آيباد iPad Air وآيباد mini في وقت سابق من هذا العام، كما أصدرت نسخة جديدة بسعر 329 دولارًا في سبتمبر.

ماك بوك برو 16 إنش

ذكرت أحدث التسريبات أن أبل ستطلق هذ العام جهاز ماك بوك برو جديد لكن بشاشة بحجم 16 إنش، ليكون أكبر كمبيوتر محمول قدمته أبل منذ عام 2011، عندما قدمت لأول مرة جهاز ماك بوك برو بشاشة حجمها 17 إنش.

من المتوقع أن يأتي الكمبيوتر المحمول بشاشة دقتها 3072 × 1920 بيكسل، وفقًا لموقع Forbes.

أبل TV Plus

سيتم إطلاق خدمة البث المباشر، التي تتضمن برامج متميزة مرتبطة بأسماء مشاهير كبار مثل ستيفن سبيلبرج وأوبرا وينفري رسميًا في الأول من نوفمبر.

Advertisements

تكلف خدمة الاشتراك 5 دولارات شهريًا، وستقدم الشركة نسخة تجريبية مدتها سبعة أيام، وستقدم أبل أيضًا سنة واحدة من خدمة Apple TV + مجانًا لأي شخص يقوم بشراء آيفون أو آيباد أو ماك أو آيبود تتش أو أبل TV.

ماك برو

قامت شركة أبل بتقديم أحدث جهاز ماك برو في يونيو الماضي، وكانت المرة الأولى التي يتم فيها تحديث معالج الجهاز والمكونات بشكل كامل منذ إطلاق الجهاز لأول مرة في عام 2013.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز جديد قبل نهاية العام الجاري، ومن المحتمل أن يتم تحديث المعالج والرسومات وبعض الأجزاء الأخرى.

يبدأ جهاز ماك برو الحالي بسعر 6000 دولار أمريكي، وبحسب التقارير فإن أبل تسعى لإطلاق جهاز جديد بسعر منخفض، لكن لم يتم تأكيد موعد إطلاقه.

سماعة Airpods

أطلقت شركة أبل في مارس، الجيل الثاني من سماعات AirPods، لكن بحسب التقارير تخطط أبل بالفعل لإطلاق نسخة جديدة خلال الأشهر المقبلة.

من المتوقع إطلاق زوج جديد من سماعة AirPods مقاومة للماء وتقنيات جديدة لإلغاء الضوضاء بشكل أكبر.

ذكر المحلل مينغ شي كيو الذي أصبح معروفًا بتنبؤاته بشأن منتجات أبل، أن أبل ستصدر سماعة جديدة في الربع الأخير من عام 2019 أو في الربع الأول من عام 2020.