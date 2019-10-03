سامسونج تعلن عن تصنيع شاشات التليفزيون QLED 8K

أعلنت سامسونج إلكترونيكس- مصر عن عزمها تصنيع وبيع شاشات التليفزيون QLED بتقنية 8K للمرة الأولى في مصر، وذلك بعد إطلاق خط كامل منها عالميًا في النصف الأول من هذا العام.

ويعتبر مصنع بني سويف على مدار 5 سنوات الماضية دليل علي ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية وتخطط الشركة لتصنيع أحدث منتجات شاشات التليفزيون QLED 8K للمرة الأولى في مصر يعد خطوة هامة وتطورًا كبيرًا ودليل على ثقة سامسونج العالمية في القدرات التنافسية للمنتج المصري، وخاصة قدرات المصنع كونه ينتج الحصة الأكبر من منتجات سامسونج في منطقة الشرق الأوسط، و|إفريقيا، وجنوب أوروبا، مما يساهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة.

ويصدر مصنع سامسونج في بنى سويف لتصنيع التليفزيونات 85% من إنتاجه لـ 36 دولة حول العالم، ويعمل به نحو 1500 عامل، لافتًا إلى أن المصنع تسبب في إقامة منطقة صناعية في محافظة بنى سويف، وهو يعد المصنع الأول من نوعه لشركة سامسونج فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعتمد على أحدث تكنولوجيا عالمية فى إنتاج تلفزيوناتQLED المتطورة، وبلغت الاستثمارات الإجمالية للمصنع 270 مليون دولار، ويُعتبر واحدًا من 14 مصنعًا لسامسونج على مستوى العالم متخصص فى إنتاج التليفزيونات.

وتعمل من خلال شاشاتها الجديدة لعام 2019 على الإرتقاء بالجودة البصرية والدقة إلى مستوى جديد كليًا، فتأتي شاشات QLED 2019 معززة بتقنية HDR، مما يمنح أقصى درجة من السطوع لإعدادات وظروف المشاهد في الغرفة، وبذلك تظهر المشاهد المعززة بـQuantum HDR أكثر ديناميكية. من الممكن الآن مشاهدة مقاطع فيديو بدقة 8K علي التليفزيون، من خلال المعالج Quantum Processor الذي طورته سامسونج، ليكون التليفزيون قادرًا على ترقية جودة المحتوى البصري وعرضها بكل وضوح.

وتأتي شاشاتQLED مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعى، والتى تمكن هذه الشاشات الجديدة من التعرف على أي محتوى وتحسينه بغض النظر عن مستوى الدقة الأصلية لتوفيرها بجودة عالية تقارب دقة "8K"، كما أنه من خلال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تساعد خاصية AI Upscaling على تحويل المحتوى البصري ذو الدقة المنخفضة والتفاصيل غير الواضحة إلى دقة 8K المذهلة والحصول على تفاصيل محسنة وأكثر وضوحًا.

ولم تهتم سامسونج فقط بالصورة أو المحتوى البصري للشاشات، لكن للصوت أيضًا نصيبًا، فدعمت سامسونج شاشاتها الجديدة 8K بمنظومة صوت تعتمد في تعرفها على نوعية المشاهد المعروضة على تقنية الذكاء الإصطناعي أيضًا، ويتم تعديلها تلقائيًا وفقًا لمعطيات المشهد المعين، ليتم الحصول على تجربة الصوت الأمثل لكل مشهد.