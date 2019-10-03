أبل تطرح تقنية Deep Fusion لآيفون 11.. لعشاق التصوير

ووفق موقع GSMArena التقني؛ تتميز هذه التقنية بإنتاج صورة عالية الدقة والجودة والوضوح من خلال معالجة بيكسلات العدسات الثلاثة في كاميرا هواتف آيفون 11 الجديدة.
وحسب ماذكرت أبل فإن التقنية الجديدة تعمل على إنتاج لقطات تصوير بدقة عالية بخلاف ضبط الألوان عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بفضل المعالج الجديد A13 Bionic.
وتأتي هذه التقنية من أبل بهدف تحسين التقاط الصور في الإضاءة الضعيفة، لكن لن يتم تفعيل التقنية في ميزة Night Mode أغلب الفترات عندما تكون الإضاءة ضعيفة جدا.
وتعتمد تقنية Deep Fusion على "عدسة تيليفوتو" في كاميرا آيفون 11 برو الثلاثية٫ لكن العدسة لا تتوفر في كاميرا هاتف آيفون 11 المزدوجة ولا يعرف إذا كان ذلك سيؤثر على أداء التقنية.
وسيتم طرح التقنية الجديدة في الإصدار التجريبي الجديد من تحديث iOS 13.2 ومن المقرر أن تتوفر التقنية لهواتف آيفون الجديدة قريبا.
يذكر أن أبل قامت بطرح تحديث ثالث مؤخرا لنظام تشغيلها الجديد iOS 13 يحتوي على معالجة لبعض المشاكل التي ظهرت بعد التحديث الأخير.
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