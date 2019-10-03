وخلال جلسات العمل، إتفق فريق البرنامج على عمل بعض التغييرات البسيطة في الديكورات ومضمون بعض الفقرات ليكون البرنامج مختلفًا عن المواسم السابقة، وأيضًا لضمان النجاح والاستمرارية.
ومن المقرر عرض البرنامج على إحدى القنوات الفضائية الكبرى مطلع عام 2020.
يذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد "في قربك" الذي تضمن 10 أغنيات، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تستعد لموسم جديد من "صولا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.