النوم الجيد يساعد على التحصيل الدراسى

"النوم" وتحصيل درجات مرتفعة يسيران جنبا إلى جنب، فقد توصل فريق من الباحثين فى دراسة جديدة وجود علاقة قوية بين درجات الطالب وحصوله على قسط وافى من النوم.

ووفقا للدراسة، التى نشرت فى عدد أكتوبر من مجلة "علوم التعلم"، فإنه فى أى وقت يأوى الطالب إلى الفراش وينتظم فى هذه العادة الصحية يحدث فرق كبير فى معدل تحصيله ودرجاته النهائية.

كما تنصح الدراسة بأهمية الحصول على ليلة نوم جيدة قبل إجراء إختبار، بل قد يستغرق الأمر عدة ليال متتالية من النوم الجيد لإحداث تغيير ملموس.

فقد قام الباحثون فى كلية الطب جامعة "نيويورك"، بإجراء أبحاثهم على 100 طالب فى كلية الهندسة.. كانت إحدى النتائج المدهشة أن الأفراد الذين ذهبوا إلى الفراش بعد فترة زمنية محددة، كانوا يميلون إلى أداء جيد في اختباراتهم بصرف النظر عن كم من النوم الكلي.

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