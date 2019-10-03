اليوم.. مهرجان الفنون بشوارع العاصمة الكورية الجنوبية

ينطلق مهرجان الفنون بشوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الخميس ويضم مجموعة متنوعة من العروض الفنية العارصة في جميع أنحاء العاصمة ويختتم يوم الأحد المقبل.

وقد أدت الفنانية الكورية الشهيرة يو جي سو عرض "منزلي في الهواء" أمام دار البلدية أمس قبل بدء البرنامج ويستكشف العرض هشاشة الحدود باستخدام منزل عائم شفاف.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت أنه يعد هذا المهرجان واحدًا من أكبر فعاليات الفنون المسرحية لهذا العام، حيث تم حجز 183 عرضًا حول قاعة البلدية خلال أيام المهرجان وأصبحت أماكن العروض أكثر مرونة حيث يتحرك بعض الفنانين في المدينة خلال الأداء.

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