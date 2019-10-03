اكتشف فطر "بويزون فاير كورال"، وهو الفطر القاتل الوحيد المعروف الذي تمتص سمومه عبر الجلد، في غابة مطيرة أقصى شمال أستراليا بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم.

يشار إلى أن الفطر ذي اللون الأحمر البرتقالي الزاهي يعود موطنه لجبال اليابان وكوريا، ولكن المصور الأسترالي راي بالمر اكتشف للمرة الأولى وجوده في ريدلينش، وهي ضاحية في غرب مدينة كيرنز بولاية كوينزلاند.

وقال بالمر لصحيفة جارديان أستراليا اليوم الخميس إنه عثر على الفطريات "في منطقة خفية صغيرة ولكن قريبة من الضواحي".

وأكد مات باريت، وهو خبير في علم الفطريات الذي يعد أحد فروع علم الأحياء، في جامعة جيمس كوك هوية الفطريات، وحذر بأنه "يجب ألا يتم لمسها، وهي بالتأكيد لا تؤكل".

يشار إلى أن هذه الفطريات، التي توجد في الغالب على جذور الأشجار وفي التربة، تنتج ما لا يقل عن ثمانية مركبات سامة يمكن امتصاصها عن طريق الجلد.

Advertisements

loading...

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على فطر قاتل في أستراليا يعود موطنه إلى اليابان وكوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.