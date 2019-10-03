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تراجع بورصة قطر بمستهل تعاملات اليوم

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تراجعت بورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسرة 37.04 نقطة، لتصل إلى مستوى 10322.71 نقطة.

وتم التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 40.9 مليون سهم بقيمة 84.1 مليون ريال قطرى عبر 3386 صفقة، وارتفعت 11 سهمًا، وانخفض 21 سهمًا، واستقر 12 سهمًا.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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