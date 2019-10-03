تراجع بورصة قطر بمستهل تعاملات اليوم

وتم التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 40.9 مليون سهم بقيمة 84.1 مليون ريال قطرى عبر 3386 صفقة، وارتفعت 11 سهمًا، وانخفض 21 سهمًا، واستقر 12 سهمًا.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%.
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