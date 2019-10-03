17 معلومة تكشف الإجابة.. أيهما أقوة الجيش المصري أم الإسرائيلي؟

أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، مقارنة بين الجيش المصري، الذي يحتل المرتبة رقم 12 عالميا، والجيش الإسرائيلي، الذي يحتل المرتبة رقم 17، على قائمة تضم أقوى 137 جيشا في العالم.

وإضافة إلى تعداد الجنود والعتاد العسكري، تشمل المقارنة القوة البشرية والاقتصادية للبلدين، بحسب الموقع الأمريكي، الذي أورد 17 معلومة عن الجيشين.

1- تعداد سكان مصر حوالي 100 مليون نسمة بينهم حوالي 43 مليون شخص يمثلون قوة بشرية متاحة، بينما لا يتجاوز تعداد سكان إسرائيل 9 ملايين نسمة، بينهم 3.6 مليون شخص، يمثلون قوة بشرية متاحة.

2- يصلح للخدمة العسكرية في مصر أكثر من 36 مليون شخص، ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.5 مليون شخص، مقابل 3 ملايين يصلحون للخدمة العسكرية في إسرائيل، بينما يصل لسن التجنيد سنويا 121 ألف شخص.

3- تعداد قوات الجيش المصري، وفقا للموقع، 920 ألف فرد، بينهم 480 في قوات الاحتياط، مقابل 615 ألف فرد قوة الجيش الإسرائيلي، بينهم 445 ألف في قوات الاحتياط.

4- ميزانية دفاع الجيش المصري، حسب الموقع، 4.4 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار ميزانية الجيش الإسرائيلي.

5- تمتلك مصر 1092 طائرة حربية، بينها 211 مقاتلة، و341 طائرة هجومية، مقابل 595 طائرة في الجيش الإسرائيلي بينها 253 مقاتلة، و253 طائرة هجومية.

6- تمتلك مصر 59 طائرة نقل عسكري و388 طائرة تدريب، مقابل 18 طائرة نقل عسكري و153 طائرة تدريب في إسرائيل.

7- تتكون قوة المروحيات المصرية من 293 مروحية، بينها 46 مروحية هجومية، مقابل 146 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.

8- يوجد في مصر 83 مطارا في الخدمة، مقابل 47 مطارا في إسرائيل.

9- قوة الدبابات المصرية 2160 دبابة، مقابل 2760 دبابة إسرائيلية.

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10- تمتلك مصر 5735 مدرعة مقابل 6541 مدرعة في إسرائيل.

11- تتكون قوة مدفعية الجيش المصري من 1000 مدفع ذاتي الحركة، و2189 مدفع ميداني، مقابل 650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني في الجيش الإسرائيلي.

12- تمتلك مصر 1100 راجمة صواريخ، مقابل 150 راجمة صواريخ لإسرائيل.

13- يتكون الأسطول الحربي المصري من 319 قطعة حربية، مقابل 65 قطعة حربية للأسطول الإسرائيلي.

14- تمتلك مصر حاملتي طائرات، ولا تمتلك إسرائيل أي حاملات طائرات.

15- تمتلك مصر 4 غواصات مقابل 6 غواصات في الأسطول الإسرائيلي.

16- تمتلك مصر 9 فرقاطات و7 كورفيتات، ولا تمتلك إسرائيل أي فرقاطة، بينما تمتلك 4 كورفيتات.

17- يوجد في الأسطول المصري 31 كاسحة ألغام بحرية، ولا تمتلك إسرائيل أي منها.