الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي

يلاقي نادي الجزيرة منافسه شباب الأهلي دبي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي للمحترفين، الخميس.

وتقام المباراة الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت علي سعيد الكعبي، ودبي الرياضية 1 بصوت أحمد العبيدلي، والشارقة الرياضية بصوت عبدالحميد الجسمي.

ويملك شباب الأهلي دبي 6 نقاط في الصدارة، مع الشارقة والعين، حيث تغلب على حتا والفجيرة في أول جولتين.

في حين يملك الجزيرة 3 نقاط في المركز الخامس، بفوزه على الظفرة وخسارته أمام الوحدة.

وفاز شباب الأهلي دبي في 7 من آخر 10 مباريات أمام الجزيرة، في حين فاز الأخير مرتين، وانتهت مباراة بالتعادل، وانتهت آخر مباراة بفوز شباب الأهلي دبي 4/0.

وحقق شباب الأهلي دبي الفوز في آخر 3 مباريات بنتيجة 4/3، ثم 1/0، وأخيرًا 4/0، في حين يعود آخر فوز للجزيرة على شباب الأهلي دبي إلى أغسطس 2018، عندما فاز 5/4.

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وأعلن يورغن ستريبل، مدرب الجزيرة استعداد لاعبيه لمباراة أمام الجزيرة وقال: ”نتيجة المباراة السابقة أمام الوحدة كانت محبطة بالتأكيد، لكننا تجاوزنا الآثار السلبية لتلك الخسارة، وعملنا بشكل مكثف على علاج الأخطاء، ونحن جاهزون الآن للمباراة المقبلة أمام شباب الأهلي“.

وأضاف ”عازمون على العودة لطريق الانتصارات، وتحسين وضعية الفريق في قائمة الترتيب، وواثق بشكل مطلق في استعداد اللاعبين لتقديم مستوى قوي أمام المتصدر سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية“.

وأوضح ”مباراتنا السابقة مع شباب الأهلي كانت مختلفة؛ لأننا دفعنا بتشكيلة يغلب عليها لاعبين صغار السن، لكن غدًا، سيختلف الوضع تمامًا؛ لأننا سنعتمد على الأسماء الأساسية، ونعلم أنها مباراة صعبة، فشباب الأهلي لديهم خطي هجوم ودفاع منظمين جيدين، لكننا في المقابل لدينا ثقة في قدرتنا على تحقيق الفوز“.

في حين قال الأرجنتيني رودولفو أورابارينا، مدرب شباب الأهلي دبي: ”يملك الجزيرة لاعبين لديهم الخبرة سواء الأجانب أو المحليين، والمباراة صعبة وهامة في ذات الوقت، ونحن نعمل بثقة في الفترة السابقة، وتركيزنا على تقديم أداء جيد، والعودة لملعبنا بنقاط المباراة“.

وعن خسارة الجزيرة أمام الوحدة، أكد أورابارينا أن الفرق الكبيرة تحاول أن تؤدي بصورة مغايرة، وقال: ”لكن فريقنا يحتاج للاستمرار في تقديم الأداء الجيد والنتائج المرضية التي يتطلع لها جمهور الفريق، واللاعبون هم العنصر الأساسي في الانتصارات واصحاب الإنجاز“.

وأردف ”الحديث عن المنافسة على الدوري الآن مبكر جدًا، والبطولة تحسم في الجولات الأخيرة، والآن أفكر في العمل مع فريقي، ونحن نلعب كل مباراة على حدا، ولا أستطيع قراءة المستقبل، فالموسم طويل، وهناك أندية تشارك في بطولات مختلفة، ولاعبوها يشاركون مع المنتخبات المختلفة“.

