أسعار الذهب تستقر مع ترقب تقرير الوظائف الأميركية

استقرت أسعار الذهب، الخميس، دون أن تسجل تغيرا يذكر، عقب أن قفزت بما يزيد عن واحد بالمئة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات لقياس مدى متانة الاقتصاد الأميركي.

وبحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1498.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1504.90 دولار للأوقية.

وقفز المعدن الأصفر 1.4 بالمئة، الأربعاء، بعد أن تسبب تقرير مخيب للتوقعات بشأن التوظيف لدى شركات القطاع الخاص الأميركي في إثارة قلق المستثمرين الذين تنتابهم بالفعل مخاوف بشان تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم.

وقال جيفري هالي، المحلل لدى أواندا "الذهب يُستخدم بشكل واضح في مواجهة تقلب بقية الأسواق".

وأضاف "مع المعنويات السلبية للمستثمرين بفعل النمو العالمي والتجارة ومع تراجع أسواق الأسهم أثناء الليل رأينا اندفاعا صوب الملاذات الآمنة".

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وتأتي بيانات الوظائف قبيل تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية الأكثر شمولا المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 886.59دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.60 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1689.40 دولار للأوقية.