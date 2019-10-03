جوجل تكشف 3 طرق جديدة لإخفاء نشاطك الشخصي وحمايته

طرحت شركة ”غوغل“ أدوات جديدة تمنح العملاء مزيدًا من التحكم في خصوصيتهم عند استخدام خرائط غوغل ويوتيوب ومساعدها الصوتي ”Google assistant“، مع بداية شهر التوعية على أمن الفضاء الإلكتروني.

وبحسب ما أشار موقع ”ذا فيرج“، أكدت الشركة أنها ستطلق هذه الأدوات للمرة الأولى على نظام أندرويد هذا الشهر قبل التوسع إلى نظام التشغيل iOS قريباً.

وكتب إريك مريليا من غوغل في مدونة: ”عندما تقوم بتشغيل وضع التصفّح المتخفّي في تطبيق الخرائط، لن يتم حفظ نشاطك على هذا الجهاز، مثل الأماكن التي تبحث عنها، في حساب غوغل الخاص بك، وبالتالي لن يتم استخدامها لتخصيص تجربتك“.

وفيما يخص يوتيوب، فتقدم ”غوغل“ نفس ميزة الحذف التلقائي التي يمكنها بالفعل مسح سجل موقعك وبيانات الويب تلقائيًا في فاصل زمني من اختيارك، ما عليك سوى تحديد الفترة الزمنية للاحتفاظ ببياناتك: 3 أشهر، 18 شهرًا، أو حتى حذفها كلياً.

وأخيرًا، تسمح لك غوغل بمسح الأوامر الصوتية أو الأسئلة الحديثة إلى مساعد غوغل دون الحاجة إلى فتح تطبيق على هاتفك، يمكنك الآن قول ”مرحبًا يا غوغل، قم بحذف آخر شيء قلته لك“ أو ”حذف كل ما قلته لك الأسبوع الماضي“ وسيتم مسح هذه البيانات.

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لسوء الحظ، لا يمكنك حذف أكثر من أسبوع من سجل مساعد غوغل باستخدام صوتك لذلك، لا يزال يتعين عليك البحث في قائمة إعدادات المساعد.

يعد المساعد أيضًا أفضل استعدادًا لسؤال مثل ”يا غوغل، كيف تحافظ على أمان بياناتي؟“ وفقًا لغوغل، فإن الإجابة التي تحصل عليها ”ستشارك المعلومات حول كيفية الحفاظ على سرية بياناتك وأمنها“.

وإلى جانب هذه الخيارات الجديدة، يقوم ”غوغل“ أيضًا بإنشاء ميزة فحص كلمة المرور مباشرةً في خاصية إدارة كلمات المرور، الذي يقوم بمزامنة عمليات تسجيل الدخول عبر كروم وأندرويد.

ستكون قادرًا على التحقق سريعًا مما إذا كانت كلمة المرور الخاصة بك قد تعرضت للاختراق من قبل جهات خارجية، أو العثور على أي كلمة مرور تستخدمها في أماكن متعددة، أو استبدال كلمات المرور الضعيفة في بعض الحسابات.