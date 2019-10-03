الخارجية الأمريكية: إزالة السودان من قائمة الارهاب يحتاج لوقت

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ليس مجرد قرار، وانما عملية تحتاج إلى بعض الوقت والتعامل مع القوانين التي اصدرتها المؤسسات الامريكية بحق السودان.

وأضاف تيبور في مؤتمر صحافي أمس في نيويورك، لايمكن تحديد تاريخ معين لرفع السودان من قائمة الارهاب، ونتعامل مع السودان الآن بوصفه شريك يمكن أن يدعم الاستقرار في الاقليم.

واشار إلى ان الولايات المتحدة تعاملت مع السودان لسنوات طويلة باعتباره دولة مصدرة للارهاب ومصدر لعدم الاستقرار في الاقليم.

وتابع: "هذا الأمر جعل الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي والجهات المسؤولة تضع عددا من القوانين تحدد ما يمكن أن نفعله وما لا يمكن أن نفعله مع السودان".