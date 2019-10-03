قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ليس مجرد قرار، وانما عملية تحتاج إلى بعض الوقت والتعامل مع القوانين التي اصدرتها المؤسسات الامريكية بحق السودان.
وأضاف تيبور في مؤتمر صحافي أمس في نيويورك، لايمكن تحديد تاريخ معين لرفع السودان من قائمة الارهاب، ونتعامل مع السودان الآن بوصفه شريك يمكن أن يدعم الاستقرار في الاقليم.
واشار إلى ان الولايات المتحدة تعاملت مع السودان لسنوات طويلة باعتباره دولة مصدرة للارهاب ومصدر لعدم الاستقرار في الاقليم.
وتابع: "هذا الأمر جعل الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي والجهات المسؤولة تضع عددا من القوانين تحدد ما يمكن أن نفعله وما لا يمكن أن نفعله مع السودان".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: إزالة السودان من قائمة الارهاب يحتاج لوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.